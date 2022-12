Tra i Bleus timore per un virus influenzale che sta colpendo la squadra. Tiene banco il duello Messi-Mbappè

Il Qatar si prepara all’atto finale di questo Mondiale, con la partita più attesa. In campo domenica i campioni in carica della Francia contro l’Argentina di Leo Messi. Tra i favoriti della vigilia, il solo Brasile non è stato all’altezza delle attese, facendosi eliminare ai quarti dalla Croazia e facendo perdere così ai tifosi di tutto il mondo la possibilità di assistere a una semifinale contro l’Argentina. Il Mondiale è stato comunque spettacolare, con la sorpresa Marocco che ha eliminato Spagna e Portogallo per poi sbattere però contro il muro francese in semifinale. Ora la sfida per la Coppa passa tutta dalla suggestione dello scontro dei due numeri 10, Mbappè e Messi. Se per Mbappè sarebbe il secondo trionfo consecutivo a soli 23 anni (ne compirà 24 due giorni dopo la finale), per Messi una vittoria domenica significherebbe coronare una delle carriere più straordinarie di tutti i tempi con l’unico trofeo che ancora manca nella sua bacheca, il più prestigioso, e per lui sarà anche l’ultima possibilità. Si intrecciano sfide e storie in una partita attesissima in tutto il mondo, una finale atipica per un Mondiale: mai le due Nazionali si erano affrontate per la Coppa. Ad arbitrare sarà il polacco Szymon Marciniak (la finale per il terzo posto tra Croazia e Marocco sarà invece diretta dal qatariota Abdulrahman Al-Jassim).

Argentina 🆚 France The #FIFAWorldCup Final is SET! 🇦🇷🇫🇷 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 14, 2022

Ansia per la Francia, colpita da un virus influenzale

C’è un po’ di preoccupazione in casa Francia: i Bleus stanno prendendo una serie di contromisure per fermare la diffusione del virus che sta colpendo la squadra. Dayot Upamecano e Adrien Rabiot non erano disponibili per la semifinale vinta 2-0 contro il Marocco all’Al Bayt Stadium a causa di un malore nei giorni scorsi. E sebbene il ct transalpino Didier Deschamps sia fiducioso che entrambi i giocatori possano tornare disponibili per la finale di domenica – dove i Bleus potrebbero diventare dal 1962 la prima nazionale a difendere con successo il trofeo – la coppia è stata inizialmente isolata dagli altri. Upamecano è tornato ad allenarsi ed è stato chiamato in panchina contro il Marocco, mentre ieri Rabiot è stato lasciato all’hotel della squadra. Anche Kingsley Coman ora sarebbe ‘febbricitante’. Sebbene non sia ancora chiaro quale tipo di virus abbia colpito la nazionale francese, sono molti i turisti in Qatar che hanno contratto un virus simile all’influenza.

Il duello tra Mbappè e Messi

A tenere banco è però ovviamente il duello all’ultima rete tra le due stelle del Psg, con i bookmaker che vedono leggermente avanti l’argentino. I due partono alla pari, visto che entrambi sono a quota 5 gol in questa edizione del Mondiale: per chi la spunta, c’è già una forte candidatura al prossimo Pallone d’Oro.

