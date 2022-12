Tra le richieste degli inquirenti torinesi c'era anche il sequestro preventivo nei confronti del club di circa 437mila euro

La procura di Torino ha rinunciato all’appello, fissato per il 21 dicembre, contro la decisione con cui il 12 ottobre scorso il Gip aveva respinto la richiesta di custodia cautelare nei confronti di alcuni esponenti del club bianconero, tra cui i vertici della società. É quanto si apprende da fonti qualificate. Tra le misure chieste dalla procura c’era anche il sequestro preventivo nei confronti della Juventus di circa 437mila euro.

La squadra si allena alla Continassa, c’è anche Agnelli

Juventus al lavoro alla Continassa in vista della ripresa del campionato fissata per il 4 gennaio. Presente a bordo campo anche il presidente dimissionario Andrea Agnelli, che ha assistito per qualche minuto all’allenamento in compagnia del direttore sportivo Federico Cherubini. Nel corso della seduta si è rivisto Paul Pogba, che ha seguito da fuori i compagni senza prender parte agli esercizi con il pallone. Federico Chiesa, che ha preso un colpo durante la partitella, ha terminato anzitempo la seduta in via precauzionale.

