Supplementari 1-1, poi i rigori: tre parate decisive di Livakovic

La Croazia si qualifica ai quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022 battendo il Giappone 4-2 ai calci di rigore. Dopo i supplementari finiti con il risultato di 1-1, a salire in cattedra è il portiere croato Livakovic autore di ben tre parate decisive. La sequenza dei tiri dagli undici metri: Minamino si fa parare subito il primo rigore da Livakovic mettendo in salita la gara per i nipponici, che dopo la rete di Vlasic si incrina ancora di più con il secondo errore dal dischetto di Mitoma ancora ipnotizzato dall’ottimo portiere della nazionale a scacchi. Subito dopo tocca a Brozovic portare sul +2 la Croazia. Solo al terzo tentativo, con Asano, il Giappone si sblocca dagli 11 metri e resta ancora vivo grazie alla parata di Gonda su Livaja. Il sogno di rimonta però dura poco, perché Livakovic gela anche Yoshida rendendo decisivo il penalty di Pasalic che manda la Croazia a giocarsi l’accesso tra le prime quattro al mondo contro la vincente di Brasile-Corea del Sud che si giocherà stasera.

