I sostenitori dei verdeoro attedono l'ultimo match della fase a gironi

In attesa di Camerun-Brasile e Serbia-Svizzera, le partite conclusive del gruppo G ai Mondiali in Qatar in programma venerdì sera, i tifosi delle squadre passeggiano per le strade di Doha. Solito entusiasmo e colore per i supporter della Selecao mentre i fan elvetici fanno risuonare i classici campanacci.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata