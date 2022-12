Si legge nella decisione del gip di rigettare le richieste di misure cautelari a ottobre. La frase intercettata è di Cherubini, che non è indagato, e risale al 2017

“Per fortuna che alla luce delle recenti visite ci siamo fermati”. E’ una delle frasi contenute nella decisione del gip di Torino di non accogliere le richieste di misure cautelari della procura per alcuni dirigenti della Juventus, sul caso plusvalenze. La frase era stata pronunciata da Federico Cherubini, che non risulta tra gli indagati, e che era stato intercettato il 22 luglio 2021. L’affermazione è collegata al fatto che, secondo il gip, il pericolo di reiterazione del reato “sembra essere sempre meno attuale e concreto”.

