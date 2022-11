Il ct Carlos Queiroz si sarebbe incontrato con i funzionari dei Guardiani della Rivoluzione

I giocatori della nazionale iraniana di calcio sono stati minacciati dal regime di Teheran con arresti e torture ai danni dei loro familiari se non si “comporteranno bene” nell‘incontro di oggi con gli Stati Uniti. Lo riferiscono alla Cnn fonti coinvolte nella sicurezza dei Mondiali in corso in Qatar. Dopo il rifiuto dei giocatori di cantare l’inno nazionale nell’incontro iniziale con l’Inghilterra, riferisce la fonte, la squadra è stata convocata da alcuni ufficiali dei Guardiani della Rivoluzione.

Ai giocatori è stato detto che le loro famiglie sarebbero state sottoposte a “violenze e torture” in caso di ulteriori forme di protesta contro il regime. I giocatori cantarono poi l’inno in occasione del secondo match del torneo contro il Glles, vinto per 2-0. La fonte della Cnn, che sta monitorando attentamente l’attività delle agenzie di intelligence iraniane durante i Mondiali, ha riferito che decine di ufficiali dei Guardiani della Rivoluzione sono stati inviati in Qatar per controllare la squadra ed evitare incontri con cittadini stranieri. “C’è un gran numero di funzionari della sicurezza iraniani in Qatar che raccolgono informazioni e controllano i giocatori”, ha detto la fonte. L’allenatore della nazionale iraniana, il portoghese Carlos Queiroz, si sarebbe invece incontrato separatamente con i funzionari dei Guardiani della Rivoluzione, dopo le minacce ricevute dai suoi giocatori.

