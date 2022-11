Il ceo di Exor ha diramato una nota all'indomani del terremoto in casa Juve

John Elkann parla della situazione della Juventus. “Le dimissioni dei Consiglieri di Amministrazione della Juventus rappresentano un atto di responsabilità, che mette al primo posto l’interesse della Società”. E’ quanto si legge in una nota del Ceo di Exor John Elkann all’indomani delle dimissioni del CdA della Juventus. “Il nuovo Consiglio che nascerà a Gennaio sarà formato da figure di grande professionalità sotto il profilo tecnico e giuridico, guidati del Presidente Gianluca Ferrero: insieme agli altri amministratori, avrà il compito di affrontare e risolvere i temi legali e societari che sono sul tavolo oggi”, ha aggiunto.

“Maurizio Scanavino, che ha dimostrato solide capacità manageriali in tutte le società dove ha lavorato, metterà a frutto l’esperienza maturata soprattutto in ambito media e digitale per accelerare lo sviluppo della Juventus, uno dei brand più forti al mondo”, ha aggiunto Elkann a proposito della nomina del nuovo presidente.

