L'ex numero 10 ha parlato a beIN Sport dell'attuale situazione in casa bianconera

Alessandro Del Piero non esclude il ritorno alla Juve, in quella che è stata casa sua per 20 anni. Ospite di beIN Sports, l’ex capitano ha commentato le dimissioni di Andrea Agnelli e il successivo terremoto scatenatosi in casa Juve in queste ore lasciando intendere che potrebbe essere possibile un suo futuro rientro in bianconero.

🎥 7 minutes of Del Piero discussing the resignation of the Juve board of directors 👀👑pic.twitter.com/8MiQlkohXL — Juve Canal (@juve_canal) November 28, 2022

Molto dispiaciuto per la situazione

“Le dimissioni sono una grande decisione che ha lasciato tutti sotto choc. Nessuno pensava onestamente che potesse accadere”, ha detto Del Piero: “Sono contento di vedere la gente della Juve. Li ho incontrati in estate a Los Angeles dove vivo, durante la loro tournée, poi a Lisbona. Sono amico di Pavel. “È una cosa triste per me vedere questa situazione”, ha aggiunto Pinturicchio sottolineando come sia “incredibile che una squadra storica come la Juventus viva questi momenti di alti e bassi che sono iniziati nel 2006 con la serie B, ma poi ci sono stati i 9 scudetti di fila. Sono molto dispiaciuto per la situazione”.

“Un ritorno? Presto da dire ma ho ancora casa a Torino”

“Ho passato quasi 20 anni alla Juve, ho vissuto di tutto: sono stato sul tetto del mondo e sono andato anche in Serie B. I miei rapporti con la squadra, con la proprietà e con i tifosi sono molto profondi“, ha continuato Del Piero che poi spiegato come ogni notizia riguardante la Juve generi in lui “emozioni”. “Ora aspetto e vedo cosa succederà. Nessuno mi ha chiamato, non so quale sia il piano, ma ho ancora una casa a Torino…“, ha concluso l’ex campione del Mondo lasciando le porte aperte a un clamoroso ritorno.

