Le reti dell'Albiceleste firmate da Messi e Fernandez

L’Argentina ha battuto il Messico per 2-0, in una gara valida per la seconda giornata del Gruppo C ai Mondiali in Qatar. I gol di Leo Messi al 64′ e di Enzo Fernandez all’87’.

