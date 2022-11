Un paio di occasioni a testa per i vicecampioni del mondo in carica e per la formazione africana

Marocco e Croazia hanno pareggiato 0-0 in una partita valida per la prima giornata del Gruppo F ai Mondiali del Qatar. Un paio di occasioni a testa: quelle dei vicecampioni del mondo in carica sono state sventate da una parata di Bono su Vlasic e da un salvataggio sulla linea di Amrabat su Lovren. Gli africani hanno invece sfiorato il gol con Hakimi e Mazraoui. Per lo stesso girone scenderanno in campo questa sera Belgio e Canada.

