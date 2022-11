Sanzionato CR7 per l'episodio in Premier League contro un supporter dell'Everton

Non è proprio un buon momento per Cristiano Ronaldo, che a poche ore dall’esordio nel Mondiale con il suo Portogallo prima ha rescisso il contratto con il Manchester United e ora si è visto comminare 2 turni di squalifica in Premier League per un episodio accaduto addirittura nello scorso campionato. La Fa ha infatti sanzionato CR7 per aver fatto cadere e rotto il telefono di un giovane tifoso dell’Everton mentre usciva dal campo zoppicante, in una partita disputata lo scorso mese di aprile. La Federcalcio inglese ha quindi squalificato Ronaldo per “condotta impropria e violenta”. Libero da contratto, nel caso a gennaio dovesse restare in Premier League ecco che CR7 sarebbe costretto a saltare le prime due partite con la sua nuova squadra.

