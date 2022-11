L'Albiceleste ha perso 2-1 contro l'Arabia Saudita in una partita che entrerà nella storia

(LaPresse) Si erano radunati in massa per vedere la nazionale davanti al maxischermo alle prime luci del mattino, ma i tifosi argentini di Buenos Aires hanno assistito alla sconfitta dell’Albiceleste contro l’Arabia Saudita, uno dei risultati più sorprendenti nella storia dei mondiali di calcio. Tra i fan della capitale argentina tanta delusione ma anche la speranza in un cambiamento di rotta della squadra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata