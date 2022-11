I gol austriaci entrambi nel primo tempo con Schlager al 6' e Alaba al 31'

In una delle giornate peggiori per il calcio italiano, l’inizio di un Mondiale senza Azzurri, l’Italia non consola i tifosi neanche in amichevole ed esce sconfitta dall’Austria a Vienna per 2-0, senza mai davvero entrare in partita. L’Austria controlla la partita dall’inizio alla fine e gli Azzurri, a parte qualche sporadica occasione soprattutto nella ripresa, non riescono a impensierire i padroni di casa. I gol austriaci entrambi nel primo tempo con Schlager al 6′ e Alaba al 31′.

Mancini: “Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, peccato sconfitta”

“Nel primo tempo abbiamo avuto la prima palla gol e dovevamo segnare, poi loro ci aggredivano e ci hanno fatto fare molti errori tecnici. Nel secondo tempo secondo me siamo andati bene e ci è mancato solo il gol. Primo tempo così così secondo tempo bene, un peccato aver chiuso con una sconfitta. Abbiamo fatto poco pressing con gli attaccanti nel primo tempo e abbiamo avuto grande difficoltà nel tenere la squadra corta, e questo ci ha un po’ penalizzato, mentre nel secondo tempo ho visto un’ottima squadra e avremmo potuto far gol”. Lo ha detto ai microfoni Rai il Ct azzurro, Roberto Mancini, al termine dell’amichevole persa per 2-0 contro l’Austria a Vienna.

Donnarumma, vedere gli altri al Mondiale è molto dura

“Essere qui e vedere gli altri al Mondiale è molto dura, ma non dobbiamo piangerci addosso, dobbiamo rimboccarci le maniche e tornare a marzo con la voglia di fare bene”. Lo ha detto ai microfoni Rai il portiere dell’Italia, Gigio Donnarumma, al termine dell’amichevole persa 2-0 contro l’Austria a Vienna.

Il tabellino di Austria-Italia, amichevole.

AUSTRIA-ITALIA 2-0

RETI: 6′ Schlager (A); 35′ Alaba.

AUSTRIA: Lindner; Wober (72′ Mwene), Schlager, Posch, Seiwald, Arnautovic (72′ Gregoritsch), Alaba, Sabitzer, Lienhart, Baumgartner (82′ Grillitsch), Adamu (82′ Schmid). A disposizione: Hedl, A. Schlager, Kainz, Muhammed Cham. Ct: Rangnick.

ITALIA: Donnarumma; Di Lorenzo (46′ Scalvini), Bonucci, Dimarco, Gatti (46′ Pessina), Acerbi, Verratti, Politano (46′ Chiesa), Barella (90′ Miretti), Raspadori (72′ Gnonto), Grifo (46′ Zaniolo). A disposizione: Meret, Vicario, Provedel, Bastoni, Pafundi, Parisi, Pinamonti, Ricci. Ct: Mancini.

Arbitro: Dingert.

NOTE: Ammoniti 13′ Seiwald (A); 66′ Chiesa (I); 87′ Posch (A).

