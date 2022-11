Domenica la cerimonia inaugurale: poi il match di apertura

Una cerimonia di apertura in stile olimpico, ricca di contenuti sul Qatar e con il concetto delle ‘prime volte’ che sarà ribadito in più occasioni durante lo show: la novità di una rassegna disputata in inverno, la prima volta in un paese arabo, l’aspetto inedito di un’edizione che si disputerà praticamente in una singola città, Doha, cuore della manifestazione. C’è un po’ di Italia nell’inaugurazione ufficiale del Mondiale 2022, che si aprirà domenica con Qatar-Ecuador: Marco Balich, direttore creativo che organizza da decenni gli eventi che aprono e chiudono i Giochi Olimpici, ha organizzato uno spettacolo di trenta minuti “a cui la Fifa non è abituata”, assicura in una intervista. Lo spettacolo si terrà all’Al Bayt Stadium, che ha una capacità di 60mila spettatori, alle 17.40 locali (le 15.40 in Italia) e durerà 30 minuti. Subito dopo le nazionali di Qatar ed Ecuador scenderanno in campo per il riscaldamento pre-partita prima del fischio d’inizio del match fissato alle 19 (le 17 italiane).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata