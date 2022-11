CR7 aveva detto in un'intervista di "sentirsi tradito" dai Red Devils

Il Manchester United apre un procedimento disciplinare contro Cristiano Ronaldo dopo la recente intervista in cui il campione portoghese ha detto di “sentirsi tradito” dalla sua squadra di appartenenza.

In una nota i Red Devils hanno spiegato di aver “avviato questa mattina le misure appropriate in risposta alla recente intervista di Cristiano Ronaldo”, aggiungendo: “Non faremo ulteriori commenti finché questo processo non sarà chiuso”.

