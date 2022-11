L'allenatore dei partenopei alla vigilia del match contro l'Udinese prima della sosta per i Mondiali

Ultimo impegno prima della lunga sosta per il Mondiale. Il Napoli non vuole passi falsi proprio adesso e al “Maradona” ospita l’Udinese (in programma sabato alle 15) con l’obiettivo di consolidare il primo posto in classifica. Gli azzurri dovranno fare a meno del georgiano Kvaratskhelia che per via precauzionale verrà tenuto a riposo.

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro i friulani: “Sfida che chiude il primo ciclo, poi ce ne saranno altri due perché siamo ad un terzo del campionato. La sosta bisognerà usarla bene, questo tempo ci farà comodo, poi ci sono varianti che non conosciamo, ci sono statistiche tutte da dimostrare, ci alleneremo al meglio e insieme ai vertici del club abbiamo tentato di programmare quello che crediamo sia il meglio possibile e potremo migliorare ulteriormente”.

“Le big? Sta tornando la serie A secondo me, molte squadre in lotta, tante vincono, quelle più titolate sono di nuovo davanti, sarà una guerra serrata e noi si ride e si gioca ad alta velocità, riportando fuori quanto fatto finora”, ha aggiunto il tecnico dei partenopei.

“Più 8 sul Milan? Non è che cambi molto. Dopo quella partita gestita bene, si è pensato subito alla partita dopo. Quello che succede sugli altri campi non lo possiamo determinare. Normale che ci facciano piacere certi risultati ma non è che dobbiamo basarci sulle difficoltà altrui ma sulle qualità del nostro calcio e sulle nostre caratteristiche che tutti hanno aporezzato e che ci stanno portando dei benefici sul modo di fare ed esprimere calcio”.

“Se percepisco la soddisfazione della città? Siamo entusiasti di sapere di un ‘Maradona’ sempre pieno. Il suo boato è come la borraccia che viene lanciata al ciclista al momento della salita difficile, che ti può dare la spinta a fare la differenza. La vittoria vera è dei tifosi che stanno insieme con gioia. Noi speravamo proprio questo, di coinvolgerli. Sono contentissimo, non si vede?”.

