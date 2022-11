I ragazzi di Glasner sono arrivati secondi nel loro girone dietro al Tottenham di Conte

Sorpresa tedesca per il Napoli di Luciano Spalletti che nel sorteggio degli ottavi di finale di Champions League evita lo scoglio Paris Saint German. L’urna di Nyon ha infatti decretato che sarà l’Eintracht di Francoforte l’avversario dei partenopei. I tedeschi, arrivati secondi alle spalle del Tottenham nel gruppo D, hanno eliminato a sopresa due ottime squadre come Sporting Lisbona e Marsiglia.

Un austriaco alla guida della squadra

Alla guida della squadra di Francoforte c’è il 48enne tecnico austriaco Oliver Glasner. La squadra, attualmente al quinto posto in classifica, è però ancora ampiamente in corsa sia per la zona Champions distante solo due punti sia – sulla carta – per il titolo con il favoritissimo Bayern Monaco ad appena 5 lunghezze.

L’esperienza di Trapp, il talento di Gotze e l’italiano Pellegrini

L’Eintracht è una squadra che punta sul collettivo senza grandissime individualità. In porta può contare sull’esperienza di Kevin Trapp mentre in difesa spicca il difensore francese Evan Ndicka, 23 anni, finito sul taccuino di tantissime grandi squadre anche perché in scadenza alla fine della prossima stagione. In scadenza anche il centrocampista giapponese Daichi Kamada autore di un ottimo inizio di stagione. In rosa anche un italiano, l’ex terzino di Roma e Juventus Luca Pellegrini. Su di tutti però spicca il nome di Mario Gotze, match winner del mondiali brasiliani del 2014 che ha vissuto anni difficili anche per un disturbo del metabolismo energetico e che a soli 30 anni è in cerca di riscatto.

