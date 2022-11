I bianconeri centrano il quinto successo consecutivo in campionato e salgono al terzo posto in classifica

Quinta vittoria consecutiva per la Juventus, che con l’1-0 al Bentegodi contro il Verona dà continuità a una striscia positiva che le permette di salire momentaneamente al terzo posto.

Ai bianconeri basta un gol di Kean al 61′ per battere un Verona che avrebbe forse meritato il pareggio. In dieci nel finale per l’espulsione di Alex Sandro, gli uomini di Massimiliano Allegri riescono a portare in porto la vittoria conquistando tre punti fondamentali. Juve a 28 punti, dietro solo a Napoli e Milan. In un colpo solo scavalcate Inter, Atalanta e Roma, mentre la Lazio deve ancora giocare.

