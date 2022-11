Condanna di Berlino per le dichiarazioni sull'omosessualità

(LaPresse) Il ministro dell’Interno tedesco, Nancy Faeser ha condannato le osservazioni di Khalid Salman, ex giocatore e ambasciatore di Qatar 2022, sull’omosessualità definita “una malattia mentale”. “Questi commenti sono terribili, ed è questo il motivo per cui stiamo lavorando in Qatar, sperando di far migliorare le cose”, ha detto Faeser.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata