L'opera è stata realizzata in occasione dell'inizio dei Mondiali di calcio in Qatar

(LaPresse) Un enorme murales della stella del calcio argentino, Diego Armando Maradona, è stato inaugurato a Buenos Aires in vista della Coppa del Mondo che avrà inizio il 20 novembre in Qatar. Il dipinto, situato sul lato di un edificio di 14 piani, mostra Maradona che indossa la maglia della sua nazionale. L’artista di strada Martín Ron, autore dell’opera, dice di essersi ispirato a una fotografia dell’allora capitano argentino che ne immortala l’espressione poco prima di cantare l’inno nazionale durante la finale della Coppa del Mondo del 1990 giocata contro la Germania Ovest e persa dall’Argentina per 1-0. Ron sostiene che questo murales sia il più grande al mondo in cui è raffigurato Maradona.

