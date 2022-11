La squadra di Allegri chiude al terzo posto il girone

La Juventus cade 2-1 in casa contro il Paris Saint-Germain nella sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League ma in virtù della sconfitta del Maccabi Haifa contro il Benfica riesce comunque a garantirsi il terzo posto e l’accesso all’Europa League.

Mbappé porta avanti i parigini al 13′ con un eurogol, Bonucci pareggia in spaccata al 39′. Nella ripresa Nuno Mendes, a neanche un minuto dal suo ingresso in campo, segna il gol vittoria al 28′. Nel quarto d’ora finale si è rivisto in campo anche Federico Chiesa, tornato a giocare a quasi dieci mesi dall’infortunio subito a gennaio al legamento crociato del ginocchio. Con questo successo il Psg chiude a 14 punti ma è costretto a cedere il primato del girone al Benfica, che ha travolto 6-1 gli israeliani.

