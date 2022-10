Decisivi i due gol in tre minuti di Djidji e Miranchuk

Il Torino ha superato per 2-1 il Milan all’Olimpico di Torino nella gara valida per la 12ma giornata di serie A. Reti di Dijdji al 35′, raddoppio di Miranchuk al 37′, nella ripresa il Milan accorcia le distanze con Messias al 67′. Battuta d’arresto per i rossoneri, che cedono il secondo posto all’Atalanta, vittoriosa a Empoli.

