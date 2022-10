L'allenatore della Roma: "Senza Dybala dobbiamo pensare a soluzioni diverse"

Josè Mourinho non ha dubbi sull’atteggiamento con cui scenderà in campo la sua Roma contro il Napoli dell’amico Spalletti. “Domani noi andremo a giocare la nostra partita per vincere, loro sono una grande squadra ma vediamo cosa riusciremo a fare”, ha detto l’allenatore della Roma, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match contro i partenopei. “Il Napoli è vero che è una squadra offensiva perchè fa tanti gol. Noi sbagliamo troppi gol, ma questo non vuol dire che siamo una squadra difensiva. Magari domani andiamo in avanti 3 volte e facciamo 3 gol, contro l’Atalanta abbiamo perso contro una squadra che ha tirato in porta una volta”, ha aggiunto. “Noi abbiamo giocatori in grado di segnare, da Abraham a Belotti, quindi dobbiamo stare tranquilli perchè i gol arriveranno. Per ora è sufficiente vincere le partite”, ha detto ancora Mourinho. Per quanto riguarda la formazione, lo Special One ha detto: “Dobbiamo fare dei cambi anche vista la situazione. Senza Dybala dobbiamo pensare a soluzioni diverse”.

“Il Napoli favorito, ma anche i favoriti perdono”

“Dopo tante partita di fila abbiamo avuto una settimana di lavoro per recuperare gente che aveva bisogno di un periodo per allenarsi e preparare questa partita. Non c’è tanto da dire, è la prima in classifica e quando lo sei dopo 10 partite ha già un significato”, ha spiegato il tecnico dei giallorossi che ha poi aggiunto: “Lo sappiamo, ma noi abbiamo il diritto di giocare e di pensare che anche se loro sono favoriti, a volte i favoriti perdono”.

“Spalletti amico, Roma su Kvaratskhelia? Ormai è a Napoli”

“Con Spalletti siamo amici e c’è rispetto tra di noi. Lui è un bravissimo allenatore e tra di non non c’è ipocrisia. Che lui pensa di vincere domani, ma sa che può perdere, penso non sia un bluff. Lui sa che la sua è una squadra top ma sa che domani non sarà facile”, ha detto lo Special One che ha parlato anche del presunto interessamento della Roma su Kvaratskhelia. “Ora è troppo facile dire che tutti erano interessati, il Napoli ha scelto bene e magari anche lui ha scelto bene. E’ un bravissimo giocatore”, ha aggiunto.

Zaniolo deve crescere, ma 3 turni stop sono allucinanti

Tra le tante domande a cui ha risposto Mou, anche quella su Zaniolo e sul suo momento. “Zaniolo è in una fase della sua carriera in coi deve ancora crescere, migliorare la sua interpretazione della partita. Quando sei un giocatore più offensivo, sei di solito più istintivo ma quando sei sulla trequarti devi essere più attento e non rischiare. Sta dimostrando una crescita anche dal punto di vista emozionale”, ha spiegato il portoghese che poi ha attaccato la Uefa perchè “tre partite di squalifica in Europa mi sembra allucinante, non lo capisco. Già il rosso poteva essere solo un giallo, una gara di squalifica era già una punizione importante. Mi sembra che su questo ragazzo è sempre tutto troppo, in questo caso lo devo difendere”.

