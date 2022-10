Gli spagnoli vanno in vantaggio al 34' con Canales poi il 'Gallo' Belotti sigla l'1-1 nel secondo tempo

Si spartiscono la posta in palio Betis Siviglia e Roma nella gara valida per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Al ‘Benito Villamarin’ finisce 1-1: spagnoli avanti al 34′ del primo tempo con un tiro da fuori area di Canales, pareggio degli ospiti all’53’ con un tocco sotto porta di Belotti. Con questo risultato i giallorossi salgono a quota 4 punti, mentre il Betis – in testa al gruppo C – avanza a 10 e si avvicina alla certezza aritmetica del primo posto.

Il match

Il Betis parte subito forte e crea la prima palla gol con Rodri con un tiro dal limite che viene controllato da Rui Patricio. Gli ospiti, che devono fare a meno dello squalificato Zaniolo e dell’infortunato Dybala, si affidano alla coppia Abraham-Belotti davanti, con Pellegrini alle loro spalle. Proprio il capitano si rende pericoloso al 10′, ma il suo tiro schiacciato diventa facile preda per Bravo. La gara è equilibrata, disputata a viso aperto, e a sbloccarla sono gli andalusi con un tiro da fuori di Canales che mette fuori causa Rui Patricio grazie alla deviazione di Ibanes. Il numero 10 dei padroni di casa ci prende gusto e sfiora il bis poco dopo, al 39′, con un altro bolide da fuori.

La Roma nonostante il gol incassato non demorde e già in chiusura di frazione trova il pari. Cross al bacio dalla sinistra di Spinazzola e colpo di testa vincente di Belotti. Il gol viene annullato per fuorigioco ma la gioia dell’ex bomber del Toro è solo rimandata. In avvio ripresa (con un positivo Camara al posto di Matic) il centrocampista regala al ‘Gallo’ la palla dell’1-1. L’arbitro inizialmente annulla ancora una volta per offside, ma poi, su invito del Var, torna sui suoi passi e convalida la rete. I cambi di Pellegrini e Mourinho non modificano l’inerzia della partita, nel finale le due squadre danno l’impressione di accontentarsi. Anche perché l’1-1 soddisfa un po’ tutti: il Betis che ‘vede’ il primato del girone, la Roma che resta ampiamente in corsa per la qualificazione.

