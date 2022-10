Foto dall'archivio di Osimhen

Per azzurri prima chance di staccare il pass per gli ottavi di Champions League

Seduta di rifinitura mercoledì mattina per il Napoli in vista del match di questa sera contro l’Ajax per la quarta giornata di Champions League in programma allo Stadio Maradona alle ore 18.45. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e successivamente ha svolto una esercitazione su calci piazzati. Terapie per Rrahmani. Questo l’elenco completo dei convocati per la gara di questa sera: Portieri: Idasiak, Meret, Sirigu. Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Zanoli. Centrocampisti: Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski. Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone.

Per gli azzurri si tratta della prima chance di staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League. A Di Lorenzo e compagni, infatti, sarà sufficiente non perdere per qualificarsi per la fase a eliminazione diretta. In caso di vittoria o di pareggio contro gli olandesi, il Napoli avrebbe la sicurezza di chiudere il girone nelle prime due posizioni a prescindere dal risultato della sfida tra Rangers e Liverpool. Per la gara contro i lancieri, Spalletti recupera finalmente Osimhen. L’attaccante nigeriano è rientrato in gruppo e dovrebbe andare inizialmente in panchina, per precauzione. Il tecnico sembra orientato a schierare un tridente composto da Politano, Raspadori e l’emergente Kvaratskhelia. Possibile novità a centrocampo, dove al fianco di Lobotka e Anguissa potrebbe partire Ndombele con Zielinski che osserverebbe un turno di riposo. In difesa, invece, non ci sarà Rrahmani, alle prese con una lesione del tendine dell’adduttore lungo della coscia sinistra. I tempi di recupero vanno dai 30 ai 50 giorni. Pertanto accanto a Kim, spazio a uno tra Ostigard e Juan Jesus, con il brasiliano in vantaggio.

“Domani ci giochiamo la qualificazione al Maradona con lo stadio pieno, sappiamo quale sarà la loro reazione. Dobbiamo interpretare la partita come se fosse una finale, mettendo dentro tutto l’atteggiamento che ci vuole nelle finali: senza fare calcoli”, ha detto Spalletti in conferenza stampa alla vigilia della gara.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata