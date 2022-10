Foto dall'archivio

In nerazzurri al Camp Nou per la quarta gara dei gironi di Champions League

L’Inter arriva al Camp Nou per affrontare il Barcellona nella quarta giornata della Champions League. I nerazzurri sono ancora privi di Lukaku in avanti, ma ripartono con la carica data dalla vittoria della scorsa settimana contro i blaugrana a San Siro. Ci sarà Mkhitaryan, probabilmente a sostegno dell’unica punta, Lautaro, con alle spalle Asllani insieme a Barella e Calhanoglu.

Il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, è consapevole dell’importanza e della difficoltà del match: “Prima della gara di andata avevo detto che la sfida col Barcellona era una grande opportunità e l’abbiamo colta alla grande. Questa partita è fondamentale per il passaggio del turno: sappiamo che qui sarà dura, troveremo uno stadio compatto e un avversario fortissimo. Ci saranno difficoltà da superare, saper soffrire tutti insieme e mettere in difficoltà i padroni di casa con quello che abbiamo preparato”. “Gran parte della partita – ha aggiunto – passerà dalla nostra fase di possesso. Anche il nostro centrocampo è di qualità, gli attaccanti sanno tenere palla. Dovremo palleggiare meglio, ancor meglio che nella partita di andata. Domani dovremo farlo ancora meglio”. Inzaghi vuole grande attenzione e concentrazione da parte dei suoi: “Noi dovremo essere attenti nei particolari. Vogliamo fare il massimo in questo girone, sapevamo che era un raggruppamento complicato. Possiamo fare del nostro meglio, con 10 punti potremmo passare ma potrebbero non essere sufficienti. Sarà una sfida sicuramente decisiva per l’esito del girone”.

Il tecnico del Barcellona, Xavi Hernandez, promette battaglia ed equipara il match a una finale: “E’ una partita importantissima, abbiamo perso due gare in trasferta ma ora abbiamo la possibilità in casa di ricomporci. Siamo in una situazione scomoda, ma siamo il Barça e ci si aspetta molto da noi. È una finale e la affronteremo come tale”, dice alla vigilia. E aggiunge: “Io vedo tutto come una opportunità, domani proveremo ad attaccare con coraggio e personalità perché non abbiamo altra scelta che ottenere i tre punti. Per noi domani è come se fossero dei sedicesimi di finale. Il Camp Nou deve essere un vulcano, noi daremo tutto perché i tre punti rimangano a casa”.

Un’eventualità quotata anche dai bookmaker: con cinque partite e altrettante sconfitte l’Inter nelle gare disputate al Camp Nou non ha un gran biglietto da visita. Così tra gli scommettitori sono nettamente favoriti i padroni di casa, la cui vittoria è data a 1,40 contro il 7,50 del colpo esterno dei nerazzurri.

