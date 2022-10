La squadra di Spalletti dilaga nel finale dopo aver sofferto contro i grigiorossi

Non si ferma la corsa del Napoli. I ragazzi di Spalletti ottengono la quinta vittoria consecutiva in serie A battendo anche la Cremonese allo ‘Zini” nella gara valida per la nona giornata di campionato. Partenopei in vantaggio con un rigore di Politano al 26′, pareggio dei grigiorossi con Dessers e reti di Simeone al 76′, Lozano al 93′ e Olivera al 95’.

