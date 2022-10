Il bosniaco sale a 101 gol in Serie A

L’Inter supera per 2-1 il Sassuolo al ‘Mapei Stadium’ nella gara valida per la nona giornata di serie A. Nerazzurri in vantaggio sul finire del primo tempo con Dzeko al 45′, pareggio di Frattesi al 60′ e rete ancora di Dzeko che firma la sua doppietta al 75′. Il bosniaco sale a 101 gol in Serie A.

