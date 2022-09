Soprannominato 'Maciste', si è spento a Firenze all'età di 82 anni

Lutto nel mondo del calcio. E’ morto a Firenze all’età di 82 anni Bruno Bolchi, ex giocatore di Inter, Verona, Torino e Atalanta. Soprannominato ‘Maciste‘ per la sua presenza fisica, il centrocampista nato a Milano nel 1940 ha esordito in Serie A con la maglia nerazzurra a 18 anni. Durante la sua carriera ha collezionato anche 4 presenze in nazionale maggiore.

Nel 1971-72 ha iniziato la sua avventura da allenatore alla Pro Patria (parallelamente al ruolo di giocatore) arrivando a conquistare quattro promozioni in Serie A con Bari (1984-1985), Cesena (1986-1987), Lecce (1992-1993) e Reggina (1998-1999), a cui si aggiungono due promozioni in Serie B ancora con Bari (1983-1984) e Pistoiese (1976-1977).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata