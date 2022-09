Per il Ct "quella con l'Inghilterra è stata una serata importantissima"

Il Ct Roberto Mancini esalta gli azzurri dopo la convincente prova contro l’Inghilterra di Southgate vinta 1-0 grazie al gol di Giacomo Raspadori. “I risultati che arrivano nei periodi più complicati sono quelli che fortificano ancora di più il gruppo”. Lo scrive in un tweet il ct della nazionale Roberto Mancini all’indomani del successo ottenuto sull’Inghilterra in Nations League. “Quella di ieri è stata una serata importantissima”, ha aggiunto.

Gli azzurri scesi in campo ieri sera nel match di Nations League tra Italia e Inghilterra hanno svolto stamattina un lavoro di recupero in acqua. Un secondo gruppo ha effettuato a San Siro una sessione di allenamento a ranghi contrapposti. Ciro Immobile ha regolarmente proseguito il programma di lavoro differenziato e sarà ulteriormente valutato domattina prima della partenza per Budapest.