A San Siro decide un gol di Raspadori: le Finals sono possibili

Nella quinta giornata del gruppo C di Nations League l’Italia a San Siro batte 1-0 l’Inghilterra. Decide a favore degli Azzurri il gol di Raspadori al 68’ realizzato con un gran tiro a giro. La squadra di Mancini ora è a 8 punti, a -2 dall’Ungheria capolista, e diventa decisivo il match proprio contro i magiari di lunedì a Budapest per accedere alle Final Four.

