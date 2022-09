Il leader di Forza Italia parla del suo Monza e del nuovo allenatore

(LaPresse) “Per quanto riguarda il mio Monza, abbiamo fatto una grande impresa dopo 110 anni di passare dalla C alla B e dalla B alla A, ed è un grande risultato che abbiamo saputo conquistarci. Adesso nelle prime partite il Monza ha avuto due situazioni negative, la prima sette infortunati tra i titolari, e la seconda che abbiamo incontrato le squadre più forti del campionato. Sono sicuro che avendo anche cambiato allenatore, con un nuovo allenatore in cui abbiamo molta fiducia, noi riusciremo presto a rimetterci in carreggiata e a ben figurare anche in Serie A. Non conosco abbastanza Palladino per fare paragoni, a me è piaciuto molto, lavora da diverso tempo per le squadre giovanili del Monza, con la nostra vicinanza assidua e con i nostri consigli tecnici, come abbiamo fatto per 30 anni al Milan io credo che farà bene”. Così il presidente di Forza Italia e anche del Monza, Silvio Berlusconi, intervistato ad Arcore dalla direttrice di LaPresse, Alessia Lautone, rispondendo a una domanda sul paragone fatto da Adriano Galliani per il nuovo allenatore del Monza, Raffaele Palladino, con Arrigo Sacchi.

