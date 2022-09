Il neo mister dei brianzoli è stato presentato in conferenza stampa dall'ad Adriano Galliani

“Quando penso che una persona sia quella giusta la porto a cena ad Arcore, quindi lunedì sera il signor Palladino è venuto con me a cena ad Arcore, ha parlato con il presidente, ed eccolo qua. Alla fine della cena è diventato l’allenatore del Monza”. Così l’ad del Monza, Adriano Galliani, presentando il nuovo allenatore della prima squadra Raffaele Palladino. Il neo mister, raccontando la cena con il presidente Silvio Berlusconi ha raccontato che “è stata una bellissima serata, piacevole, mi sono sentito quasi a casa, come mi sento in famiglia qui a Monza. Abbiamo parlato di ogni singolo giocatore, abbiamo parlato tanto di calcio e ovviamente non mi ha chiesto nulla in particolare, mi ha solo chiesto di dare il massimo per questa squadra cosa che io cercherò di fare sperando che possano arrivare risultati migliori”.

