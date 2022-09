Le decisioni del giudice sportivo. Una giornata a Spalletti e Baroni, due a Giampaolo

Il giudice sportivo di Serie A Gerardo Mastrandrea ha squalificato per due giornate il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo e per un turno l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri dopo la sesta giornata di campionato. Giampaolo è stato sanzionato “per avere al 52′ del secondo tempo, dopo il provvedimento, rivolto al Direttore di gara plurime espressioni insultanti, reiterando tale comportamento mentre usciva dal terreno di giuoco”. Allegri – che dovrà versare anche una ammenda di 15mila euro – è stato fermato “per avere, al 50′ del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose, abbandonando successivamente il recinto di giuoco dopo aver espresso offese generiche verso la classe arbitrale”. Un turno di stop anche per il tecnico del Napoli Luciano Spalletti, allontanato durante il match con lo Spezia per doppia ammonizione, e per l’allenatore del Lecce Marco Baroni “per avere proferito, al termine della gara, rientrando negli spogliatoi, un’espressione blasfema”.

Caso Var, Allegri: “Argomento chiuso”

“Non ho mai espresso giudizi sugli arbitri, non sta a me esprimermi sul niente. L’argomento per me si è chiuso domenica sera”. Lo ha detto il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League con il Benfica tornando sulle polemiche arbitrali di Juve-Salernitana.

Una giornata di stop per Fazio e Cuadrado

Federico Fazio e Juan Cuadrado, protagonisti della rissa nel finale di partita di Juve-Salernitana, sono stati squalificati per una giornata dal giudice sportivo di Serie A Gerardo Mastrandrea “per avere, al 50′ del secondo tempo, spinto ripetutamente sul petto un calciatore della squadra avversaria, dando vita ad un acceso confronto che coinvolgeva calciatori in campo e componenti delle panchine”. Entrambi inoltre sono stati multati di 5000 euro. Sono cinque gli altri giocatori fermati, tutti per una giornata, dopo le gare dell’ultimo turno di campionato. Si tratta di Jean Daniel Akpa Akpro (Empoli), Rafael Leao (Milan), Igor (Fiorentina), Arkadiusz Milik (Juventus), Ruan Tressoldi (Sassuolo). Per quanto riguarda le ammende invece, 5000 euro di multa a Cremonese e Juventus, 3000 all’Atalanta e 2000 euro a Napoli e Roma.

