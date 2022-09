La settima giornata del massimo campionato inglese è stata rinviata in segno di rispetto per Sua Maestà la regina

La Gran Bretagna si ferma e così anche la Premier League. La settima giornata del massimo campionato inglese è stata rinviata in segno di rispetto per Sua Maestà la regina, deceduta ieri all’età di 96 anni. “Per onorare la sua vita straordinaria e il suo contributo alla nazione, e in segno di rispetto, il turno di Premier League di questo fine settimana sarà posticipato, inclusa la partita di lunedì sera”, fa sapere la Premier legue.

As a mark of respect to Her Majesty Queen Elizabeth II, this weekend’s Premier League match round will be postponed. — Premier League (@premierleague) September 9, 2022

Richard Masters, amministratore delegato della Premier League, ha aggiunto: “Noi e i nostri club vorremmo rendere omaggio al lungo e incrollabile servizio di Sua Maestà al nostro Paese. Questo è un momento tremendamente triste non solo per la nazione, ma anche per i milioni di persone in tutto il mondo che l’hanno ammirata e ci uniamo a tutti coloro che piangono la sua scomparsa”. Ulteriori aggiornamenti sulle partite della Premier League durante il periodo di lutto saranno forniti a tempo debito

