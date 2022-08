La Juventus torna a vincere in campionato dopo due pareggi consecutivi. Per il quarto turno di serie A, i ragazzi di Allegri battono 2-0 lo Spezia allo Stadium grazie a un’altra punizione di Vlahovic e alla prima rete in bianconero di Milik. Pur senza convincere la Juve torna a sorridere, resta nei quartieri nobili (e affollati) dell’alta classifica portandosi a meno due dalla Roma sola in vetta. Nel gruppone a 8 punti in classifica sale anche il Napoli che non va oltre il pareggio casalingo per 1-1 contro il Lecce di Baroni. Ai partenopei non basta il gol di Elmas per portare a casa i tre punti. Al macedone infatti replica il giovane ex milanista Colombo, che ha anche fallito un calcio di rigore sullo 0-0.

Chiude con un pareggio per 1-1 anche la Lazio a lungo in vantaggio grazie a Immobile a Marassi contro la Sampdoria. La beffa per i biancazzurri arriva al 92′ grazie alla rete di Gabbiadini che fa esultare i blucerchiati. Arriva il primo ko in campionato invece per la Fiorentina sconfitta 1-0 dall’Udinese al Friuli grazie a un gol di Beto mentre Empoli-Verona finisce 1-1. A chiudere il turno due posticipi del giovedì Bologna-Salernitana e Atalanta-Torino. Chi vince a Bergamo può agganciare la Roma in vetta alla classifica a 10 punti.

