La Procura di Torino ha aperto un fascicolo contro ignoti per estorsione aggravata ai danni del calciatore della Juventus, Paul Pogba. Il calciatore ha infatti sporto denuncia in Italia lo scorso 16 luglio. I fatti oggetto d’indagine si sarebbero tutti svolti in Francia ma – a quanto apprende LaPresse – due giorni prima di presentarsi dagli investigatori, il 14 luglio, tre persone sarebbero venute a cercarlo al centro sportivo di Continassa a Torino, di proprietà dei bianconeri, dove ha sede lo Juventus Training Center.

Per questa ragione, gli inquirenti torinesi, guidati dal procuratore capo Anna Maria Loreto, indagano per competenza territoriale mentre Oltralpe si muove la giustizia francese. Secondo quanto riferito fonti investigative transalpine all’Associated Press, il campione avrebbe infatti pagato 100mila euro a un gruppo organizzato, incluso suo fratello, che stava cercando di estorcergli 13 milioni.

Secondo l’emittente pubblica francese Bfm Tv, Pogba avrebbe effettuato il pagamento ad aprile dopo essere stato minacciato da alcuni uomini mascherati e armati all’interno di un appartamento della Capitale francese mentre si trovava in città per gli impegni con la nazionale.

I pubblici ministeri francesi stanno seguendo la pista delle accuse secondo cui sarebbe stato oggetto di estorsioni da parte di suo fratello maggiore, Mathias Pogba, e di un gruppo di amici d’infanzia. L’accusa è diventata pubblica dopo che proprio il fratello del campione ha pubblicato un video e tweet minacciando di condividere “rivelazioni esplosive” su suo fratello e un’altra star francese in forza al Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. Un caso che scuote il mondo del pallone e l’inizio di stagione della Serie A alla vigilia della terza giornata di campionato.

