A difendere i pali della Fiorentina ci sarà Pietro Terracciano, alla seconda parta in carriera in Europa dopo il 2-1 dell'andata

Paradiso o inferno. Non esiste il Purgatorio per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che si gioca l’accesso in Europa nella tana del Twente, battuto 2-1 all’andata ma ancora pienamente in corsa per un posto in Conference League. Gli olandesi promettono battaglia e un ambiente infuocato al ‘De Grolsch Veste’, i viola – dopo la bella stagione dell’anno scorso – sono pronti alla sfida e ambiscono a riaffacciarsi in una competizione internazionale a cinque anni dall’ultima volta, nel 2017. “E’ una partita importantissima per chiudere il cerchio dopo quanto fatto l’anno scorso – ha evidenziato Vincenzo Italiano nella conferenza stampa della vigilia -. E’ una gara che può darci tanto per il futuro, dovremo essere tutti attenti e concentrati”. Per l’occasione l’ex allenatore dello Spezia ritrova Igor (“è recuperato e a disposizione, è un valore aggiunto e porta qualità”), sottolineando più volte la posta in palio. “Ci si gioca tanto, quindi la pressione è normale che ci sia. E’ una partita importantissima per il futuro di tutti, non c’è bisogno di definire nulla ci tengo ad andare avanti come tutta la Fiorentina. Si farà di tutto per ottenere il massimo e lo faremo con le nostre capacità e le nostre conoscenze”, sottolinea Italiano, consapevole che “abbiamo un piccolo vantaggio”. Un gol che vale “l’un per cento in più” nelle chances di qualificazioni. Un margine ridotto per pensare di speculare sul successo di una settimana fa al ‘Franchi’. “Dobbiamo cercare di giocare a calcio forse ancora meglio rispetto a quanto fatto all’andata – ha evidenziato – dove per un tempo siamo stati molto bravi e nel secondo abbiamo un po’ mollato”.

A difendere i pali della Fiorentina ci sarà Pietro Terracciano, alla seconda parta in carriera in Europa dopo il 2-1 dell’andata. Non c’è spazio però per l’emozione nelle sue parole. “Non mi guardo alle spalle, c’è una partita talmente importante domani, siamo tutti concentrati – ha sottolineato il portiere -. Sappiamo che ci giochiamo tantissimo, gran parte della stagione scorsa. Troveremo un ambiente caldo che cercherà di trascinare la squadra avversaria, starà a noi farci trovare pronti ed essere lucidi nei momenti di difficoltà. Dobbiamo stare dentro la partita per tutti i 90 minuti. Non ci possiamo permettere cali di tensione in nessun momento”. La Fiorentina si presenta in Olanda forte di due risultati su tre a disposizione per staccare il pass per la fase a gironi, ma la filosofia di Italiano non prevede ragionamenti simili. I toscani scenderanno in campo per vincere e confermare di essere superiori alla quarta forza dell’ultima Eredivisie.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata