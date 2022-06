Marotta e Ausilio lavorano anche al ritorno di Lukaku

Viale della Liberazione, che ospita il quartier generale dell’Inter, in queste ore è il crocevia del mercato. La strada che porta a Paulo Dybala ormai è tracciata: l’argentino, in vacanza a Miami, è pronto a sposare la causa nerazzurra di fronte a un’offerta di quattro anni da sei milioni a stagione più bonus. La visita di Jorge Antun, agente della Joya, negli uffici del club ha avuto riscontri positivi, l’affare potrebbe esser chiuso nel giro di una settimana. Marotta e Ausilio però stanno lavorando anche a un altro colpo, il ritorno di Romelu Lukaku a Milano. Il Chelsea ha aperto alla cessione ma non è intenzionato a svendere Big Rom: per abbassare il costo del cartellino, possibile l’inserimento nella trattativa di Denzel Dumfries, giocatore gradito ai londinesi. Non a caso l’Inter sta monitorando da vicino la situazione di Andrea Cambiaso, giovane esterno classe 2000. Nerazzurri particolarmente attivi anche sul fronte uscite. Andrea Pinamonti è uno degli attaccanti più richiesti in questa fase dopo l’ottima stagione in prestito all’Empoli. Lazio e Fiorentina si sono attivate ma nelle ultime ore va registrato un forte interesse del Monza, pronto a chiudere la trattativa sulla base di 19 milioni di euro.

In uscita da Appiano Gentile c’è anche Arturo Vidal, che avrebbe ricevuto una maxiofferta dal club qatariota dell’Al Rayyan. Chi non sembra intenzionato a muoversi dalla Pinetina, invece, è Lautaro Martinez, nome sempre chiacchierato in ottica mercato. “Ad oggi non ho nessuna ragione per pensare ci sia anche solo una possibilità che vada via dall’Inter – ha dichiarato Alejandro Camano, agente del ‘Toro’, in un’intervista a FcInterNews.it -. Nessuno ci ha detto nulla, la verità è che un giocatore che segna così tanti gol in una lega complicata come quella italiana non passa inosservato, ma restano 4 anni di contratto. Lui sta bene, è felice, si gode la squadra, la società, i compagni. Non ci sono ragioni per andare via”.

Il Milan, invece, è pronto ad accogliere Divock Origi, che arriva a parametro zero per rinforzare il reparto offensivo. Il Liverpool ha salutato in queste ore ufficialmente il giocatore. “Grazie per otto anni incredibili di servizio e per averci lasciato così tanti ricorsi speciali – si legge in un tweet dei Reds -. Sei una leggenda del Liverpool”. A questo punto mancano solo le visite mediche e la firma sul contratto. La Juventus, nell’attesa di una risposta da parte di Angel Di Maria, continua a trattare con l’Atletico Madrid per trattenere Alvaro Morata. Se alla fine la trattativa dovesse saltare, la Vecchia Signora tra le alternative sta pensando all’attaccante del Bologna Marko Arnautovic.

Infine, vanno a comporsi anche le ultime caselle per il mercato allenatori: Massimiliano Alvini guiderà la neopromossa Cremonese, mentre Ivan Javorcic proverà a risollevare le sorti del Venezia, appena retrocesso in Serie B. All’estero Gennaro Gattuso, nonostante le polemiche che hanno accompagnato la sua nomina, è stato ufficializzato dal Valencia. Resta così da risolvere solo il rebus legato alla panchina del Paris Saint-Germaina: Mauricio Pochettino resta in discussione, in pole position c’è l’attuale tecnico del Nizza Christophe Galtier, ma nelle ultime ore dalla Germania è rimbalzata la voce di Joachim Low, fermo da oltre un anno dopo la conclusione della sua lunga avventura come ct della Germania.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata