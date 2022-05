Il fondo americano acquisirà la maggioranza da Elliott

Settimana decisiva per la cessione del Milan a RedBird Capital. Il fondo americano di Gerry Cardinale è pronto ad acquisire la maggioranza del club rossonero dal Fondo Elliott, che resterà come socio di minoranza. Domani la firma del contratto preliminare per la cifra di un miliardo e 300 milioni di euro. Il closing è fissato tra un mese o a settembre. Cardinale, poi, incontrerà lo staff dirigenziale. Sul tavolo il rinnovo del contratto di Paolo Maldini e Ricky Massara, con i quali pianificherà il mercato estivo.

