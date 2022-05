I tifosi dei Blancos hanno visto la partita sui maxi-schermi dello stadio Bernabeu

Grande festa per le vie di Madrid e non solo. I tifosi del Real dopo la conquista della 14ª Champions League della storia del club si sono riversati per le strade della capitale spagnola. In città sono stati due i luoghi presi d’assalto dai tifosi dei ‘Blancos’: Plaza de Cibeles e lo stadio Santiago Bernabeu. Nel tempio madridista è stato possibile anche vedere la finale tramite alcuni maxi-schermi posizionati in mezzo al campo.

