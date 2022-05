Il match è iniziato con oltre 30 minuti di ritardo

Molti tifosi del Liverpool sono entrati con ritardo allo Stadio di Saint Denis a Parigi dove era in programma la finale di Champions League fra la squadra inglese e il Real Madrid. L’inizio, programmato per le 21, è stato posticipato per “ragioni di sicurezza” dovute al fatto che molto tifosi dei Reds si trovavano ancora all’esterno dell’impianto in attesa di entrare. Tensione con la polizia, con spari di lacrimogeni e proteste dei supporters inglesi.

