L'emozione incontenibile dei supporter giallorossi per la vittoria del trofeo continentale, il primo dal 1961

(LaPresse) A Roma esplode la gioia dei tifosi della Roma dopo la conquista della prima edizione della Conference League grazie alla vittoria per 1-0 contro gli olandesi del Feyenoord. Grande festa dei tifosi giallorossi davanti all’Olimpico per un trofeo portato a casa 31 anni dopo l’ultima finale di una competizione europea, quella della Coppa Uefa poi vinta dall’Inter. L’ultimo successo continentale per la Roma risale alla Coppa delle Fiere 1960/61. Immancabili i ringraziamenti dei tifosi aJosè Mourinho.

