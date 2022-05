Il Direttore Area Marketing e Commerciale del Bologna a margine dell'evento inaugurale 'Calcio is back' a New York

“Siamo molto contenti di essere qui perché crediamo fortemente nel mercato americano, un mercato in crescita. La Serie A vive un buon momento ed è un campionato in crescita. Vogliamo che il movimento continui a farsi conoscere anche all’estero” le parole di Christoph Winterling, Direttore Area Marketing e Commerciale del Bologna a margine dell’evento inaugurale ‘Calcio is back’, nella prestigiosa cornice del Metropolitan Museum of Art di New York che segna l’inzio di un nuovo percorso della Lega Serie A negli Stati Uniti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata