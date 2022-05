Il presidente dello Spezia a margine dell'evento newyorkese 'Calcio is back'

La Lega Serie A sbarca negli Stati Uniti avviando una nuova fase storica per il calcio italiano. L’evento inaugurale ‘Calcio is back’, nella prestigiosa cornice del Metropolitan Museum of Art di New York, segna l’inzio di questo nuovo percorso. “Aprire gli uffici in America è un grande affare per la Serie A. Ci sono più italiani negli Stati Uniti che in tutto il resto del mondo e quindi questo è un buon mercato per far vedere il nostro prodotto” le parole di Philip Raymond Platek Jr, Presidente dello Spezia.

