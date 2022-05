Il direttore operativo del club granata a margine dell'evento 'Calcio is back' a New York

(LaPresse) “È un grande momento per la Serie A, sulla scia di quello che già fanno anche gli altri campionati. Ci aspettiamo una crescita di ambizione e visibilità del nostro calcio qui negli Stati Uniti”. Lo ha detto il direttore operativo del Torino, Alberto Barile a margine dell’evento ‘Calcio is back’, nella prestigiosa cornice del Metropolitan Museum of Art di New York.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata