La Lega Serie A è sbarcata negli Stati Uniti, avviando una nuova “fase storica” per il calcio italiano, con l’evento inaugurale ‘Calcio is back’, che al Metropolitan Museum of Art di New York, ha visto sfilare personalità del mondo istituzionale, imprenditoriale, culturale, sportivo e dello spettacolo, con la partecipazione di tutti i club di A e fuoriclasse come Alessandro Del Piero, Alessandro Nesta, Andrea Pirlo e Christian Vieri, ‘Ambassadors di Lega Serie A’, oltre a campioni del basket Nba e del football Nfl.

