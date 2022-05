Inizia una fase storica per il calcio italiano, aperto un ufficio della Lega

La Lega Serie A sbarca negli Stati Uniti. E lo fa in grande stile, avviando una nuova “fase storica” per il calcio italiano, con l’evento inaugurale ‘Calcio is back’, che stasera al Metropolitan Museum of Art di New York, venue delle grandi occasioni per brand di fama mondiale, raccoglierà personalità del mondo istituzionale, imprenditoriale, culturale, sportivo e dello spettacolo, con la partecipazione di tutti i club di A e fuoriclasse come Alessandro Del Piero, Alessandro Nesta, Andrea Pirlo e Christian Vieri, ‘Ambassadors di Lega Serie A’, oltre a campioni del basket Nba e del football Nfl. “E’ un progetto che prende il via oltre due anni fa, ci crediamo molto, è un arrivo in ritardo di 20 anni su quello che avrebbe dovuto essere”, spiega l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, nella conferenza stampa a New York di presentazione del progetto – Chi ci ha preceduto si era concentrato solo sull’Italia, che è fondamentale in termini di fatturato”, ora è il momento di fare quello che andava avviato due decenni fa, con “l’inizio della globalizzazione. Finora – spiega De Siervo – la Lega si era concentrata su altre priorità”. Il centro operativo e istituzionale del progetto ‘Calcio is back’ negli Usa sarà l’ufficio della Lega Serie A a New York, a Chelsea Manhattan, 133W 25th street, inaugurato di recente. Con l’apertura della prima sede all’estero, prende quindi il via un progetto che nelle intenzioni della Lega e dei venti club associati, dovrebbe creare nuove sinergie commerciali e consolidare i rapporti con le istituzioni, i broadcaster, le aziende e i fan americani.

