L'ex bomber della nazionale ha parlato all'evento della Lega serie A a New York "Calcio is back"

La Lega Serie A sbarca negli Stati Uniti. E lo fa in grande stile, avviando una nuova “fase storica” per il calcio italiano, con l’evento inaugurale ‘Calcio is back’ al Metropolitan Museum of Art di New York. Presenti anche grandi ex campioni del nostro calcio come Bobo Vieri che ha esaltato il campionato appena concluso: “E’ stato meraviglioso, il più bello degli ultimi 10/12 anni. E’ stato emozionante fino all’ultimo secondo per scudetto e salvezza. Il prossimo anno ci sarà anche la Juventus, e saranno 4 squadre a lottare per il tricolore”, ha detto l’ex bomber di Juventus, Inter e Milan.

