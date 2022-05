L'evento inaugurale 'Calcio is back', nella prestigiosa cornice del Metropolitan Museum of Art di New York

La Lega Serie A sbarca negli Stati Uniti. E lo fa in grande stile, avviando una nuova fase storica per il calcio italiano, con l’evento inaugurale ‘Calcio is back’, nella prestigiosa cornice del Metropolitan Museum of Art di New York. Presenti ex campioni come Vieri, Del Piero, Pirlo e Nesta. “Cerchiamo di parlare con coloro che il calcio lo vivono tutti i giorni negli Stati Uniti. L’ambizione è quella di entrare in contatto nei prossimi con tutti quelli che hanno piacere a giocare a calcio e a guardarlo e a fare il tifo per quello che era e che sarà il campionato più bello del mondo, il nostro”, ha detto Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata